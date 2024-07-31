  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Руководство Ф-1 просит Ред Булл сохранить Серхио Переса
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руководство Ф-1 просит Ред Булл сохранить Серхио Переса

Автоспорт

В команде отказались комментировать эту информацию

Руководство Ф-1 просит Ред Булл сохранить Серхио Переса

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

По сообщениям F1-Insider руководство Формулы-1 в лице Liberty Media попросило австрийскую команду "Ред Булл" сохранить 34-летнего мексиканского пилота Серхио Переса в составе своего коллектива из-за Гран-при Мексики, который пройдёт в октябре 2024 года.

"Консультант австрийского коллектива Хельмут Марко отказался отвечать на вопрос журналистов о том, что оставить мексиканца до конца сезона попросило руководство Liberty Media из-за продаж билетов на Гран-при Мексики", — сообщается в публикации издания.

Ранее в СМИ ходила информация, что в контракте Переса с "Ред Булл" есть пункт, позволяющий «быкам» расстаться с пилотом прямо по ходу сезона в случае его слабых результатов.

По теме
yellow-arrow
Макс Ферстаппен возглавляет общий зачет пилотов Формулы-1 на протяжении 800 дней
yellow-arrow
Уильямс подписал контракт с Карлосом Сайнсом
yellow-arrow
Макс Ферстаппен: Сегодня мы опробовали разные настройки на болиде
Red Bull
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости