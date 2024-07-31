Руководство Ф-1 просит Ред Булл сохранить Серхио Переса

По сообщениям F1-Insider руководство Формулы-1 в лице Liberty Media попросило австрийскую команду "Ред Булл" сохранить 34-летнего мексиканского пилота Серхио Переса в составе своего коллектива из-за Гран-при Мексики, который пройдёт в октябре 2024 года.

"Консультант австрийского коллектива Хельмут Марко отказался отвечать на вопрос журналистов о том, что оставить мексиканца до конца сезона попросило руководство Liberty Media из-за продаж билетов на Гран-при Мексики", — сообщается в публикации издания.

Ранее в СМИ ходила информация, что в контракте Переса с "Ред Булл" есть пункт, позволяющий «быкам» расстаться с пилотом прямо по ходу сезона в случае его слабых результатов.