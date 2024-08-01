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Льюис Хэмилтон не верит в чемпионство Мерседеса
Пилот высказался о перспективах команды
Фото: ESPN
39-летний британский автогонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон дал чёткий ответ, сможет ли команда побороться за Кубок конструкторов в нынешнем сезоне Формулы-1.
"Нет. Это было бы возлаганием больших надежд. Но если мы сможем продолжить выступать так же, как в последних нескольких гонках, которые были фантастическими, и сможем начать наши выходные немного получше, то надеюсь, что продолжим в том же духе", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
В настоящий момент в Кубке конструкторов "Мерседес" располагается на четвёртом месте, имея в активе 266 очков. Команда уступает "Ред Булл", занимающему первую позицию, 142 очка
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