Льюис Хэмилтон не верит в чемпионство Мерседеса

39-летний британский автогонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон дал чёткий ответ, сможет ли команда побороться за Кубок конструкторов в нынешнем сезоне Формулы-1.

"Нет. Это было бы возлаганием больших надежд. Но если мы сможем продолжить выступать так же, как в последних нескольких гонках, которые были фантастическими, и сможем начать наши выходные немного получше, то надеюсь, что продолжим в том же духе", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

В настоящий момент в Кубке конструкторов "Мерседес" располагается на четвёртом месте, имея в активе 266 очков. Команда уступает "Ред Булл", занимающему первую позицию, 142 очка