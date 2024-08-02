Мик Шумахер предлагал свою кандидатуру Ауди

25-летний немецкий автогонщик, чемпион Европейской Формулы-3 в сезоне 2018 года и Формулы-2 в сезоне 2020 года Мик Шумахер обратился в "Ауди" с целью заключения контракта.

"Мик Шумахер предпринял свою последнюю попытку занять место в 2025 году после того, как „Альпин“ выбрала [Джека] Дуэна, предложив себя будущей немецкой команде, но с результатом, который, казалось бы, был отрицательным", — говорится в статье издания Formu1a.uno.

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера провёл в Формуле-1 в качестве пилота команды "Хаас" два сезона.

22 ноября 2023 года было объявлено, что Шумахер будет выступать в чемпионате мира по автогонкам на выносливость в сезоне 2024 года за команду "Альпин" в классе гиперкаров.