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Мик Шумахер предлагал свою кандидатуру Ауди
Пилот получил отказ
25-летний немецкий автогонщик, чемпион Европейской Формулы-3 в сезоне 2018 года и Формулы-2 в сезоне 2020 года Мик Шумахер обратился в "Ауди" с целью заключения контракта.
"Мик Шумахер предпринял свою последнюю попытку занять место в 2025 году после того, как „Альпин“ выбрала [Джека] Дуэна, предложив себя будущей немецкой команде, но с результатом, который, казалось бы, был отрицательным", — говорится в статье издания Formu1a.uno.
Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера провёл в Формуле-1 в качестве пилота команды "Хаас" два сезона.
22 ноября 2023 года было объявлено, что Шумахер будет выступать в чемпионате мира по автогонкам на выносливость в сезоне 2024 года за команду "Альпин" в классе гиперкаров.
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