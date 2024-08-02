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Ландо Норрис: У меня есть отличная машина и вокруг меня есть всё, что мне нужно
Пилот рассказал о перспективах на 2025 год
Фото: Getty Images
24-летний британский автогонщик, выступающий за команду "Макларен", Ландо Норрис ответил на вопрос о статусе фаворита в борьбе за титул в 2025 году.
"Всегда приятно говорить такие вещи и сохранять оптимизм. Мне нужно поработать над собой сначала. Я чувствую, что у меня есть отличная машина и вокруг меня есть всё, что мне нужно. В последних гонках, наверное, я допустил слишком много ошибок и упустил кучу возможностей.
Мои старты, решения по ходу гонок и различные мелочи, которые имели глобальные последствия. Мне нужно работать над концентрацией и пересмотреть множество вещей", — приводит слова Норриса издание Racingnews365.
В нынешнем сезоне-2024 Норрис занимает второе место в личном зачёте, имея на своём счету 199 очков.
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