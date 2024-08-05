Ferrari сняла с производства два спорткара

Компания Ferrari сняла с производства автомобили SF90 Stradale и 812 GTS, сказано в финансовом отчёте за второй квартал 2024 года, опубликованном на официальном сайте марки.

Производство гибридного спорткара Ferrari SF90 Stradale началось в 2019 году, этот автомобиль был построен к 90-летию создания "Скудерии". В том же году была представлена и Ferrari 812 GTS — открытая версия 812 Superfast.

В отчёте Ferrari также сказано, что в течение второго квартала текущего года прибыль компании составила € 413 млн, а общее число продаж достигло 3484 автомобиля — на 2,7% больше, чем во втором квартале 2023-го.