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Уильямс и Альпин начали спор о за ключевого сотрудника
Команды не могут согласовать детали перехода
Фото: TopGear
Глава "Уильямса" Джеймс Ваулз сообщил, что в настоящий момент его команда спорит с "Альпин" о деталях перехода нового руководителя отдела разработки систем производительности Ричарда Фрита.
Ваулз заявил, что французский коллектив не хочет, чтобы Фрит оперативно приступал к работе в "Уильямсе", намекнув на осложнение отношений между командами.
"У нас есть Ричард Фрит, пришедший из "Альпин". Он присоединится к нам в неизвестную дату в 2025 году, в настоящий момент это обсуждается. По правде говоря, у нас всё ещё разногласия с "Альпин" в свете того, сколько людей у них взяли. Я не могу дождаться его прихода, чтобы мы могли закрыть этот вопрос. У нас есть Пэт Фрай, и он ушёл из "Альпин" до того, как всё начало портиться", — приводит слова Ваулза издание PlanetF1.
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