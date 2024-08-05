  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Уильямс и Альпин начали спор о за ключевого сотрудника
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уильямс и Альпин начали спор о за ключевого сотрудника

Автоспорт

Команды не могут согласовать детали перехода

Уильямс и Альпин начали спор о за ключевого сотрудника

Фото: TopGear

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава "Уильямса" Джеймс Ваулз сообщил, что в настоящий момент его команда спорит с "Альпин" о деталях перехода нового руководителя отдела разработки систем производительности Ричарда Фрита.

Ваулз заявил, что французский коллектив не хочет, чтобы Фрит оперативно приступал к работе в "Уильямсе", намекнув на осложнение отношений между командами.

"У нас есть Ричард Фрит, пришедший из "Альпин". Он присоединится к нам в неизвестную дату в 2025 году, в настоящий момент это обсуждается. По правде говоря, у нас всё ещё разногласия с "Альпин" в свете того, сколько людей у них взяли. Я не могу дождаться его прихода, чтобы мы могли закрыть этот вопрос. У нас есть Пэт Фрай, и он ушёл из "Альпин" до того, как всё начало портиться", — приводит слова Ваулза издание PlanetF1.

По теме
yellow-arrow
Мерседес вернет обновления днища, снятые в Спа
yellow-arrow
Ferrari сняла с производства два спорткара
yellow-arrow
Ландо Норрис: У меня есть отличная машина и вокруг меня есть всё, что мне нужно
Уильямс Альпин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости