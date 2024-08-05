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Мерседес вернет обновления днища, снятые в Спа
Это подтвердил главный инженер немецкой команды
Фото: Motorsport.com
Главный гоночный инженер команды "Мерседес" Эндрю Шовлин подтвердил слова руководителя команды Тото Вольфа о возвращении обновлений днища, которые были сняты в ходе уикенда в Бельгии, в Нидерландах.
Напомним, в "Мерседесе" сняли все обновления днища, привезённые в Спа, после пятничных практик Гран-при Бельгии.
"Мы планируем вернуть обновления на ближайшем Гран-при. По сути, в Бельгии в пятницу вечером мы вернули машину в спецификацию Сильверстоуна. Мы сделали это, потому что провели хорошую гонку в Сильверстоуне, а Спа и Сильверстоун не сильно отличаются друг от друга с точки зрения скоростных поворотов, с которыми вы имеете дело.
Мы думаем, что проблема была во многом связана с тем, как мы управляли машиной в Спа, а не с самими обновлениями. Это, очевидно, вызывало у нас подпрыгивания в скоростных поворотах и некоторые проблемы с балансом. Возврат к прошлой конфигурации болидов вернул всё в норму. С тех пор у нас было время просмотреть данные, чтобы понять, что именно мы сделали, и, зная все новые данные, мы вернём обновления уже в Зандворте", — приводит слова Шовлина издание RaceFans.
Ранее издание Motorsport со ссылкой на Тото Вольфа сообщало о планах "Мерседеса" на возврат обновлений болидов.
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