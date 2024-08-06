Даниэль Риккардо высказался о завершении карьеры

35-летний австралийский пилот "РБ" Даниэль Риккардо ответил на вопрос по поводу возможного завершения карьеры в Формуле-1.

"Послушайте, я тоже знаю, каково это — быть юниором, молодым парнем, который голоден и хочет получить шанс попасть в спорт. Я был на этом месте, и, мне кажется, это было не так давно. Я всё прекрасно понимаю. Поэтому в тот день, когда я почувствую, что занимаю место, которое уже не в состоянии занимать, мне станет как-то неуютно внутри.

Я не хочу лишать кого-то шанса. Я уважительно отношусь к этому. Когда этот день наступит, я, вероятно, открыто расскажу об этом. У них будет такой шанс, но не сейчас", – приводит слова Риккардо издание Racingnews365.