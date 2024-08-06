В Астон Мартин отреагировали на слухи о подписании Ньюи

Команда "Астон Мартин" опубликовала ответ на слухи о достижении соглашения с британским конструктором Эдрианом Ньюи.

"Команда Ф-1 "Астон Мартин" является крайне привлекательным проектом с видением Лоуренса Стролла, современным технологическим кампусом и сотрудничеством с "Хондой" и "Арамко". Множество известных людей во всех областях связаны с проектом, но нам нечего объявить", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, "Ред Булл" объявил об уходе Ньюи 1 мая.