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В Астон Мартин отреагировали на слухи о подписании Ньюи
Пока команда не готова сделать официальное объявление
Фото: Твиттер
Команда "Астон Мартин" опубликовала ответ на слухи о достижении соглашения с британским конструктором Эдрианом Ньюи.
"Команда Ф-1 "Астон Мартин" является крайне привлекательным проектом с видением Лоуренса Стролла, современным технологическим кампусом и сотрудничеством с "Хондой" и "Арамко". Множество известных людей во всех областях связаны с проектом, но нам нечего объявить", — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, "Ред Булл" объявил об уходе Ньюи 1 мая.
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