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В Астон Мартин отреагировали на слухи о подписании Ньюи

Автоспорт

Пока команда не готова сделать официальное объявление

В Астон Мартин отреагировали на слухи о подписании Ньюи

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда "Астон Мартин" опубликовала ответ на слухи о достижении соглашения с британским конструктором Эдрианом Ньюи.

"Команда Ф-1 "Астон Мартин" является крайне привлекательным проектом с видением Лоуренса Стролла, современным технологическим кампусом и сотрудничеством с "Хондой" и "Арамко". Множество известных людей во всех областях связаны с проектом, но нам нечего объявить", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, "Ред Булл" объявил об уходе Ньюи 1 мая.

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