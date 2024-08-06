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Ландо Норрис выставил на аукцион шлем с Гран-при Венгрии

Автоспорт

Уже удалось собрать солидную сумму

Ландо Норрис выставил на аукцион шлем с Гран-при Венгрии

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Макларена" Ландо Норрис выставил на благотворительный аукцион шлем со своим автографом, в котором выступал на Гран-при Венгрии в нынешнем сезоне Формулы-1. Информация об этом появилась на странице в социальной сети F1 Authentics.

Напомним, выполненный узор на шлеме похож на трофей пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, который британец случайно разбил на подиуме в прошлом году.

"Мы собрали невероятную сумму в £ 42,5 тыс. для двух невероятных благотворительных организаций всего за 12 часов! Делайте последние ставки", — написал Норрис на своей странице в социальной сети.

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