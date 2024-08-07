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Ред Булл в сентябре объявит о будущем Лиама Лоусона
Пилот точно не будет отдан в аренду
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко прояснил, когда станет известно будущее 22-летнего резервного пилота команды Лиама Лоусона.
"Мы объявим, что будет дальше с Лиамом Лоусоном в сентябре. Мы заранее планировали, что он сможет получить больше опыта за рулём болида Формулы-1 на тестах в Имоле. Несмотря на то что некоторые соперники хотели бы взять его в аренду, он не будет для этого доступен", — написал Хельмут в своей колонке на Speedweek.
Ранее Марко в очередной раз высказался о нестабильных выступлениях пилота команды мексиканца Серхио Переса, который после 14 этапов занимает только седьмое место. В настоящий момент в активе Серхио 131 очко.
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