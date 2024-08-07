  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ред Булл в сентябре объявит о будущем Лиама Лоусона
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ред Булл в сентябре объявит о будущем Лиама Лоусона

Автоспорт

Пилот точно не будет отдан в аренду

Ред Булл в сентябре объявит о будущем Лиама Лоусона

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко прояснил, когда станет известно будущее 22-летнего резервного пилота команды Лиама Лоусона.

"Мы объявим, что будет дальше с Лиамом Лоусоном в сентябре. Мы заранее планировали, что он сможет получить больше опыта за рулём болида Формулы-1 на тестах в Имоле. Несмотря на то что некоторые соперники хотели бы взять его в аренду, он не будет для этого доступен", — написал Хельмут в своей колонке на Speedweek.

Ранее Марко в очередной раз высказался о нестабильных выступлениях пилота команды мексиканца Серхио Переса, который после 14 этапов занимает только седьмое место. В настоящий момент в активе Серхио 131 очко.

По теме
yellow-arrow
Ауди близка к подписанию спонсорского контракта с Adidas
yellow-arrow
Ландо Норрис выставил на аукцион шлем с Гран-при Венгрии
yellow-arrow
В Астон Мартин отреагировали на слухи о подписании Ньюи
Хельмут Марко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости