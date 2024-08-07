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Ауди близка к подписанию спонсорского контракта с Adidas

Автоспорт

Компания ведет перегворы

Ауди близка к подписанию спонсорского контракта с Adidas

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Компания adidas близка к заключению контракта с "Ауди". Об этом пишет Sport Business.

По данным источника, стороны находятся на продвинутой стадии переговоров. При этом отмечается, что "Ауди" не ищет титульного спонсора.

В настоящий момент в чемпионате участие принимает "Кик-Заубер", но начиная с 2026 года команда будет выступать в Формуле-1 под маркой "Ауди".

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