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Ауди близка к подписанию спонсорского контракта с Adidas
Компания ведет перегворы
Компания adidas близка к заключению контракта с "Ауди". Об этом пишет Sport Business.
По данным источника, стороны находятся на продвинутой стадии переговоров. При этом отмечается, что "Ауди" не ищет титульного спонсора.
В настоящий момент в чемпионате участие принимает "Кик-Заубер", но начиная с 2026 года команда будет выступать в Формуле-1 под маркой "Ауди".
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