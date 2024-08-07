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Ред Булл может вернуть болид Переса к первоначальной версии сезона-2024
На протяжении сезона не удалось улучшить болид
Команда Формулы-1 "Ред Булл" рассматривает вариант с возвращением болида гонщика Серхио Переса к прежней конфигурации в начале сезона-2024. Об этом сообщают источники ESPN US.
"Мы считаем, что можем изменить ситуацию и сделать её более стабильной для него [Серхио]. Быть товарищем по команде Макса — не самое приятное в Формуле-1. У Серхио есть свои достоинства, он выигрывал гонки. Наши обсуждения касались не только гонщиков. Мы регулярно обсуждали, что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию. Мы должны попытаться сделать машину более лёгкой в управлении. Чем сложнее управлять автомобилем, тем больше становится разрыв с Максом, потому что он такой выдающийся талант.
Так что быть рядом с Максом — это совсем другая история. Поэтому мы сказали: давайте попробуем сделать машину более лёгкой в управлении, добиться большего баланса, чего также хочет Макс. И самое лучшее — продолжать работать с Серхио и надеяться, что главная проблема заключалась в этих взлётах и падениях", — приводит слова Марко ESPN US.
Напомним, что после 14 этапов Серхио Перес занимает только седьмое место.
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