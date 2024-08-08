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Мерседес может назвать имя приемника Хэмилтона к концу августа
Им станет пилот Формулы-2
фото - twitter.com
Команда Формулы-1 "Мерседес" приняла решение, что 17-летний итальянец Андреа Кими Антонелли, выступающий в Формуле-2, станет напарником пилота Джорджа Расселла в следующем сезоне. Об этом пишет Racingnews365 со ссылкой на Autosprint. Антонелли заменит 39-летнего семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, переходящего в следующем сезоне в "Феррари".
По информации издания, объявление о сотрудничестве будет сделано в один из дней уикенда в Монце. Этап пройдёт с 30 августа по 1 сентября. За неделю до Гран-при Италии Антонелли исполнится 18 лет. У него уже есть необходимое количество баллов для получения Суперлицензии ФИА, позволяющей выступать в Формуле-1.
Ранее глава "Мерседеса" Тото Вольф заявил, что не исключает возможного дебюта Антонелли в Формуле-1 уже в 2025 году.
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