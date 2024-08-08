  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мерседес может назвать имя приемника Хэмилтона к концу августа
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мерседес может назвать имя приемника Хэмилтона к концу августа

Автоспорт

Им станет пилот Формулы-2

Мерседес может назвать имя приемника Хэмилтона к концу августа

фото - twitter.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Мерседес" приняла решение, что 17-летний итальянец Андреа Кими Антонелли, выступающий в Формуле-2, станет напарником пилота Джорджа Расселла в следующем сезоне. Об этом пишет Racingnews365 со ссылкой на Autosprint. Антонелли заменит 39-летнего семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, переходящего в следующем сезоне в "Феррари".

По информации издания, объявление о сотрудничестве будет сделано в один из дней уикенда в Монце. Этап пройдёт с 30 августа по 1 сентября. За неделю до Гран-при Италии Антонелли исполнится 18 лет. У него уже есть необходимое количество баллов для получения Суперлицензии ФИА, позволяющей выступать в Формуле-1.

Ранее глава "Мерседеса" Тото Вольф заявил, что не исключает возможного дебюта Антонелли в Формуле-1 уже в 2025 году.

По теме
yellow-arrow
Ред Булл может вернуть болид Переса к первоначальной версии сезона-2024
yellow-arrow
Ауди близка к подписанию спонсорского контракта с Adidas
yellow-arrow
Ред Булл в сентябре объявит о будущем Лиама Лоусона
Мерседес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости