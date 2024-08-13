  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Тото Вольф: Макс Ферстаппен является альтернативным вариантом для Мерседеса
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тото Вольф: Макс Ферстаппен является альтернативным вариантом для Мерседеса

Автоспорт

Руководитель Мерседеса рассказал о планах команды

Тото Вольф: Макс Ферстаппен является альтернативным вариантом для Мерседеса

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель команды "Мерседес" Тото Вольф не исключает возможности подписания контракта с трёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном, но признаёт, что это маловероятно.

"Наши критерии по выбору гонщика просты: мы хотим лучшего из имеющихся. На данный момент мой первый вариант — Кими Антонелли.

Конечно, есть риски. Дело не столько в его таланте, сколько в том, что Антонелли придётся столкнуться с давлением со стороны СМИ и мастерством Джорджа Расселла, одного из лучших гонщиков в пелотоне. Но у Кими огромный потенциал. Его скорость и талант уже на нужном уровне, ему просто не хватает опыта.

Альтернативный сценарий — это, конечно, Ферстаппен, но на данный момент он не кажется мне реалистичным. Я продолжу следить за рынком пилотов. Кто знает, как будет развиваться ситуация в "Ред Булл", — приводит слова Вольфа F1 Technical.

По теме
yellow-arrow
Джордж Рассел высказался о перспективах Мерседеса в предстоящем сезоне
yellow-arrow
Мерседес может назвать имя приемника Хэмилтона к концу августа
yellow-arrow
Ред Булл может вернуть болид Переса к первоначальной версии сезона-2024
Мерседес Макс Ферстаппен Тото Вольфф
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости