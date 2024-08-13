В Порше исключают приход в Формулу-1

Глава спортивного подразделения "Порше" Томас Лоденбах рассказал, что немецкий автопроизводитель больше не заинтересован в присоединении к Формуле-1.

"Тема закрыта. Сейчас Формула-1 не является для нас задачей. Так что не тратим на это никаких сил. Мы сосредоточены только на том, что делаем прямо сейчас, и если посмотреть, то у нас много разных проектов. Мы полностью заняты и чрезвычайно довольны этим", — приводит слова Лоденбаха Autosport.

Ранее было объявлено, что "Порше" продолжит участвовать в чемпионате электроформул Формуле-E как минимум до 2030 года.