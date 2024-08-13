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В Порше исключают приход в Формулу-1
Команда сосредоточится на других проектах
Фото: Getty Images
Глава спортивного подразделения "Порше" Томас Лоденбах рассказал, что немецкий автопроизводитель больше не заинтересован в присоединении к Формуле-1.
"Тема закрыта. Сейчас Формула-1 не является для нас задачей. Так что не тратим на это никаких сил. Мы сосредоточены только на том, что делаем прямо сейчас, и если посмотреть, то у нас много разных проектов. Мы полностью заняты и чрезвычайно довольны этим", — приводит слова Лоденбаха Autosport.
Ранее было объявлено, что "Порше" продолжит участвовать в чемпионате электроформул Формуле-E как минимум до 2030 года.
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