Себастьян Феттель может вернуться в Формулу-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель может вернуться в "Королевские гонки". Об этом информирует издание oe24.at со ссылкой на советника "Ред Булл" по автоспорту Хельмута Марко, с которым Феттель поддерживает отношения.

По словам Марко, Феттель проявляет заинтересованность в возобновлении карьеры в Формуле-1. Отмечается, что немецкий гонщик мог бы оказаться в "Ауди", контракт с которой уже подписал его соотечественник Нико Хюлькенберг. Также подчёркивается, что Феттель работал с Джонатаном Уитли и знаком с Маттиа Бинотто, которые ранее присоединись к "Ауди".

Ранее бывший глава отдела коммуникаций "Астон Мартин", а ныне журналист Мэтт Бишоп вспомнил о решении Феттеля завершить карьеру.