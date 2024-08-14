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Себастьян Феттель может вернуться в Формулу-1
Пилот заинтересован в возобновлении карьеры
Фото: Getty Images
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель может вернуться в "Королевские гонки". Об этом информирует издание oe24.at со ссылкой на советника "Ред Булл" по автоспорту Хельмута Марко, с которым Феттель поддерживает отношения.
По словам Марко, Феттель проявляет заинтересованность в возобновлении карьеры в Формуле-1. Отмечается, что немецкий гонщик мог бы оказаться в "Ауди", контракт с которой уже подписал его соотечественник Нико Хюлькенберг. Также подчёркивается, что Феттель работал с Джонатаном Уитли и знаком с Маттиа Бинотто, которые ранее присоединись к "Ауди".
Ранее бывший глава отдела коммуникаций "Астон Мартин", а ныне журналист Мэтт Бишоп вспомнил о решении Феттеля завершить карьеру.
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