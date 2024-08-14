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Альпин готовит крупное обновление болида
Оно станет основою для машины следующего сезона
Фото: Твиттер Альпин
"Альпин" работает над большим обновлением машины A524, надеясь с его помощью улучшить свои текущие позиции. Но это обновление должно также лечь в основу машины французской команды для следующего сезона Формулы-1. Об этом рассказал технический директор "Альпин" Давид Санчес.
"Мы точно проведём большую модернизацию нынешней машины. У нас запланирован ещё один, довольно большой, пакет обновлений, и он должен стать основой для машины следующего года. Когда мы его внедрим? Через несколько гонок после летнего перерыва.
Проблема номер один для всех — это поиск большей прижимной силы и попытка устранить некоторые проблемы, которые есть в текущей машине. Этот [последний] пакет обновлений предназначен в первую очередь для увеличения прижимной силы, но также он должен немного повысить максимальную скорость", — приводит слова Санчеса Motorsport.
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