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Шарль Леклер: Когда я гонялся с Феттелем, то ненавидел оказываться позади него
Пилот вспомнил первый год в итальянской команде
Фото: Getty Images
Пилот "Феррари" Шарль Леклер рассказал о своей возможной реакции на потенциальный проигрыш своему менее опытному напарнику по команде.
"До сих пор я никогда не оказывался на месте более опытного гонщика в команде. Но если я оказываюсь на две десятые позади своего напарника… неважно, Льюис это или кто-то другой. Мне просто не нравится быть позади, и я думаю, что это одинаково для всех гонщиков в пелотоне. Всегда хочется быть первым, в любой ситуации.
Когда я гонялся с Себом, то ненавидел оказываться позади него, я знал, что это мой первый год в "Феррари" и что я соревнуюсь с гораздо более опытным напарником. Я считал, что это весомая причина. Что касается меня, я просто ненавижу проигрывать", — приводит слова Леклера Motorsport.
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