Шарль Леклер: Очень доволен тем, как мы работали с Карлосом Сайнсом

Шарль Леклер рассказал о своих хороших отношениях с напарником по "Феррари" Карлосом Сайнсом, который в конце сезона-2024 Формулы-1 перейдёт в "Уильямс", а его место займёт Льюис Хэмилтон.

"Я хочу сказать, что очень доволен тем, как мы работали с Карлосом, он невероятный гонщик, и мы преодолели очень сложные моменты за всё это время. Мы прогрессируем в том числе и благодаря его вкладу. Мы всегда хорошо взаимодействовали.

Я с нетерпением жду прихода Льюиса, но я всё равно хочу сказать, что мне всегда было хорошо с Карлосом", — приводит слова монегаска Motorsport italia.

Шарль Леклер также рассказал, что решение Льюиса Хэмилтона перейти в итальянскую команду вселило в него уверенность в её будущем.