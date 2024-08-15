В Феррари изменят болид под Льюиса Хэмилтона

В "Феррари" внесут коррективы в конструкцию подвески болида специально под пожелания британца Льюиса Хэмилтона. Об этом пишет издание Formu1a.uno.

Согласно имеющейся информации, в передней подвеске будут использоваться тяги вместо толкателей. Данное решение поможет комфортно расположить кокпит болида и для Хэмилтона, и для Леклера.

Напомним, перед началом нынешнего сезона Формулы-1 было объявлено, что по его окончании гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон покинет её и перейдёт в "Феррари".