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В Феррари изменят болид под Льюиса Хэмилтона
Пилот покинет Мерседес по окончании сезона
Фото: Autoblog.nl
В "Феррари" внесут коррективы в конструкцию подвески болида специально под пожелания британца Льюиса Хэмилтона. Об этом пишет издание Formu1a.uno.
Согласно имеющейся информации, в передней подвеске будут использоваться тяги вместо толкателей. Данное решение поможет комфортно расположить кокпит болида и для Хэмилтона, и для Леклера.
Напомним, перед началом нынешнего сезона Формулы-1 было объявлено, что по его окончании гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон покинет её и перейдёт в "Феррари".
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