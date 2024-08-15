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Гран-при Турции может вернуться в календарь Формулы-1
В планах осуществить это в 2026 году
фото - F1
Президент Федерации автомобильного спорта Турции Эрен Учлертопраги сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммедом бен Сулайемом возможность возвращения Гран-при Турции в календарь Формулы-1.
"Во время встречи президент ФИА пообещал поддержку в вопросе включения Турции в календарь Формулы-1, если будут выполнены необходимые условия. Насколько нам известно, переговоры между нынешним подрядчиком и руководством Формулы-1 идут полным ходом. Финансовый пакет должен быть подготовлен, и если подрядчик выполнит его, то шансы на его реализацию высоки. Условие о проведении Формулы-1 в 2026 году уже включено в контракт", — приводит слова Эрена Учлертопраги портал F1Technical.
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