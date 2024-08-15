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Карлос Сайнс: Я имел в своём распоряжении машину, которая позволила мне выиграть несколько гонок

Автоспорт

Испанский пилот высказался о болиде

Карлос Сайнс: Я имел в своём распоряжении машину, которая позволила мне выиграть несколько гонок

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

29-летний испанский пилот Карлос Сайнс высказался насчёт того, что не смог стать чемпионом Формулы-1 в составе "Феррари".

"Когда приходит понимание, что у тебя нет машины, способной быть достаточно быстрой для победы в чемпионате, то ты можешь смириться с этим. Если бы на протяжении всех этих лет у меня действительно был болид, который имел бы потенциал побеждать в чемпионате, но я им не воспользовался, то это было бы намного сложнее и тяжелее принять.

С другой стороны, я имел в своём распоряжении машину, которая позволила мне выиграть несколько гонок и добиться некоторых побед. Я пять раз выигрывал поул-позицию и трижды побеждал в гонке. А в сумме 21 раз был на подиуме", — приводит слова Карлоса портал Grandprix247.

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