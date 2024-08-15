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Норрис: Я никогда не верил, что буду в Формуле-1

Автоспорт

Пилот сомневался, что получит шанс выступать в Формуле-1

Норрис: Я никогда не верил, что буду в Формуле-1

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-летний пилот из команды "Макларен" Ландо Норрис заявил, что не верил в своё попадание в состав гонщиков Формулы-1, возражая против общепринятого мнения, что большие достижения возможны только при высоком уровне самоуверенности.

"Что касается меня, я никогда не верил, что буду в Формуле-1. Как бы все суперзвёзды в мире ни говорили: "Чтобы сделать это, нужно так сильно верить в себя". Сомневаюсь, что вы вообще так думаете, если честно. Я никогда не верил в шанс попасть в Формулу-1.

Имею в виду, что я выиграл только одну гонку, но я всё ещё здесь, в Формуле-1. Попадание в "Королевские гонки" скорее просто закулисная работа, и это здесь важнее всего остального. Я много работал, чтобы оказаться здесь, но мне не верилось, что это осуществимо", — приводит слова Норриса издание Racingnews 365.

Норрис одержал свою дебютную победу в сезоне-2024 на Гран-при Майами. На данный момент он идёт на втором месте в личном зачёте, имея на своём счету 199 очков. У лидера чемпионата Макса Ферстаппена из команды "Ред Булл" — 277 очков.

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