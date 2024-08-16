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Леклер: Я всегда на 200% уверен в том, что делает Фред Вассёр
Пилот высказался о стратегии команды
Фото: Getty Images
Пилот Формулы-1 из команды "Феррари" Шарль Леклер заявил, что продолжает верить в курс, выбранный руководителем команды Фредериком Вассёром, несмотря на уход главы отдела разработки шасси Энрико Кардиле в "Астон Мартин".
"Я всегда на 200% уверен в том, что делает Фред Вассёр. Очевидно, что Энрико сейчас покинул команду. Очевидно, что Фред не останется [временным] техническим директором на очень и очень долгое время, и тем временем я полностью доверяю Фреду, который справится с ситуацией наилучшим возможным способом.
Я также полностью уверен, что в конечном итоге это не повлияет на команду. Речь идёт больше о группе, чем об одном конкретном человеке. Конечно, это ситуация, которую нам нужно исправить как можно скорее. Но Вассёр с этим справится", — приводит слова Леклера издание Motorsport.
Энрико Кардиле присоединится в новом сезоне к команде "Астон Мартин".
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