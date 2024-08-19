Хэмилтон: Мы не ожидали, что будем бороться с Маклареном и Ред Булл на этой стадии

Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от второй половины сезона.

"Учитывая то, как мы начали сезон, мы не ожидали, что будем бороться с "Маклареном" и "Ред Булл" на этой стадии. Сезон будет адским после летнего перерыва", — приводит слова Хэмилтона издание Speedweek.

Напомним, после 14 этапов Хэмилтон занимает шестое место в личном зачёте пилотов.