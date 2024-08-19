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Хэмилтон: Мы не ожидали, что будем бороться с Маклареном и Ред Булл на этой стадии

Автоспорт

Британец высказался о конкуренции

Хэмилтон: Мы не ожидали, что будем бороться с Маклареном и Ред Булл на этой стадии

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от второй половины сезона.

"Учитывая то, как мы начали сезон, мы не ожидали, что будем бороться с "Маклареном" и "Ред Булл" на этой стадии. Сезон будет адским после летнего перерыва", — приводит слова Хэмилтона издание Speedweek.

Напомним, после 14 этапов Хэмилтон занимает шестое место в личном зачёте пилотов.

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