Глава Феррари: Нас ждут хорошие гонки в Монце, Баку и Сингапуре

Глава "Феррари" Фредерик Вассёр рассказал, что цель итальянского гоночного коллектива на Гран-при Нидерландов заключается в том, чтобы продолжать зарабатывать очки. Предстоящий 15-й этап пройдёт с 23 по 25 августа.

"Нас ждут хорошие гонки в Монце, Баку и Сингапуре, так как это трассы, подходящие для характеристик болида. Самое главное — набрать очки. На трассе "Спа-Франкоршам" стояла задача не уступить их "Макларену" и "Ред Булл". В Зандворте будут те же цели. Я убеждён, что следующие три или четыре гонки после Венгрии и Бельгии будут больше подходить для нас.

Думаю, Гран-при Бельгии — это очень хороший пример для всех. У "Мерседеса" были проблемы в пятницу, они были последними среди четырёх лучших команд, но отставали на две десятых секунды. Но как только команда что-то исправляет или делает небольшой шаг, то можно подняться с седьмого и восьмого мест на первое и второе. "Спа-Франкоршам" — лучший пример. Так что мы стараемся уделять внимание каждой детали", — приводит слова Вассёра Racingnews365.