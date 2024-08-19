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Фернандо Алонсо: Я начал гоняться в три года и не знаю другой жизни

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Пилот не намерен покидать Формулу-1

Фернандо Алонсо: Я начал гоняться в три года и не знаю другой жизни

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, как ему удаётся поддерживать мотивацию в автоспорте.

"Я начал гоняться в три года. Я не знаю другой жизни. У меня до сих пор всё та же мотивация.

Мне всё ещё нравится этот адреналин от управления самыми быстрыми машинами в мире. Это бесконечный поиск совершенства. Я продолжаю адаптироваться и соревноваться, чтобы становиться всё лучше и лучше", — приводит слова испанского гонщика "Астон Мартин" GP Blog.

Фернандо Алонсо является самым опытным на данный момент гонщиком Формулы-1. Ему 43 года, его контракт с "Астон Мартин" рассчитан ещё на два следующих сезона.

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