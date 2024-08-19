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Хельмут Марко: Болид превратился в зверя, которого может укротить только Макс Ферстаппен

Автоспорт

Советник Ред Булл доволен работой

Хельмут Марко: Болид превратился в зверя, которого может укротить только Макс Ферстаппен

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко высказался о болиде команды, с управлением которого может справиться только гонщик Макс Ферстаппен.

"В начале сезона у нас была машина, которая была так же хорошо сбалансирована, как у "Макларена" сейчас. Она отлично работала на всех трассах и при любых условиях. Потом мы где-то свернули не туда. Болид превратился в зверя, которого может укротить только Макс. Автомобиль сделали всё более непредсказуемым. Настраивать и балансировать его становилось сложнее.

Макс продемонстрировал особенные квалификационные круги. В гонке превосходство исчезло. Как и "Мерседес" в начале года, мы иногда быстры, а иногда медленны в зависимости от условий. Мы лучше, чем наши последние результаты. Если бы не неудачный пит-стоп в Шпильберге, столкновение с Хэмилтоном в Венгрии и штраф на стартовой решетке в Спа, Макс был бы в лучшем положении", — приводит слова Марко Racingnews365.

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Хельмут Марко
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