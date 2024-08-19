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Серхио Перес начнёт работать с новым гоночным инженером

Автоспорт

Уже на Гран-при Нидерландов произойдут изменения

Серхио Перес начнёт работать с новым гоночным инженером

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Гонщик "Ред Булл" Серхио Перес будет работать с другим гоночным инженером с Гран-при Нидерландов в Зандворте. Об этом сообщает издание GPblog. Гоночный инженер Хью Берд, с которым работает Перес, уйдёт в отпуск по уходу за ребёнком.

По сведениям источника, Берд будет присутствовать в Зандворте, чтобы проконтролировать работу Ричарда Вуда, инженера по производительности, который временно займёт его должность.

Напомним, после 14 этапов Серхио Перес занимает седьмое место в личном зачёте пилотов.

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