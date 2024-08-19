Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серхио Перес начнёт работать с новым гоночным инженером
Уже на Гран-при Нидерландов произойдут изменения
Фото: Sportscasting
Гонщик "Ред Булл" Серхио Перес будет работать с другим гоночным инженером с Гран-при Нидерландов в Зандворте. Об этом сообщает издание GPblog. Гоночный инженер Хью Берд, с которым работает Перес, уйдёт в отпуск по уходу за ребёнком.
По сведениям источника, Берд будет присутствовать в Зандворте, чтобы проконтролировать работу Ричарда Вуда, инженера по производительности, который временно займёт его должность.
Напомним, после 14 этапов Серхио Перес занимает седьмое место в личном зачёте пилотов.
Популярное сейчас
- Известно, кто покажет матчи Динамо и Зальцбурга в плей-офф раунде Лиги чемпионов
- Стали известны арбитры матча Динамо - Зальцбург
- Вингер Шахтера перейдет в ЛНЗ – Источник
- В Феррари изменят болид под Льюиса Хэмилтона
- Капитан сборной Германии завершил международную карьеру
- Динамо подтвердило травму форварда - он пропустит матчи с Зальцбургом