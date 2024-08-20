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Ландо Норрис стал самым популярным пилотом Ф-1 в опросе фанатов
Пилот лидирует с уверенным отрывом
Фото: Beyond the Flag
Издание The Race поделилось данными опроса относительно самых популярных действующих пилотов в Формуле-1. По информации издания, участие в голосовании принимало более 2300 респондентов из 103 стран.
Каждый опрошенный мог назвать до трёх пилотов. В результате первое место занял британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис, получивший 15% голосов. Вторым был монегаск Шарль Леклер, представляющий "Феррари" (11%), а топ-3 замкнул австралиец Оскар Пиастри из "Макларена" (10%).
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон занял второе место среди респондентов из Великобритании (страна, которая представляла 29% участников опроса), но пятое после подсчёта всех голосов. А действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") оказался на первой позиции среди нидерландских респондентов (с 26% всех голосов), но седьмым после подсчёта всех голосов.
Топ-10 самых популярных пилотов Формулы-1 по опросу фанатов из 103 стран:
1. Ландо Норрис ("Макларен") – 15%.
2. Шарль Леклер ("Феррари) – 11%.
3. Оскар Пиастри ("Макларен") – 10%.
4. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") – 10%.
5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 9%.
6. Карлос Сайнс ("Феррари") – 9%.
7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 8%.
8. Александер Албон ("Уильямс") – 7%.
9. Юки Цунода ("РБ") – 4%.
10. Даниэль Риккардо ("РБ") – 4%.
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