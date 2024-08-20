Ландо Норрис стал самым популярным пилотом Ф-1 в опросе фанатов

Издание The Race поделилось данными опроса относительно самых популярных действующих пилотов в Формуле-1. По информации издания, участие в голосовании принимало более 2300 респондентов из 103 стран.

Каждый опрошенный мог назвать до трёх пилотов. В результате первое место занял британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис, получивший 15% голосов. Вторым был монегаск Шарль Леклер, представляющий "Феррари" (11%), а топ-3 замкнул австралиец Оскар Пиастри из "Макларена" (10%).

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон занял второе место среди респондентов из Великобритании (страна, которая представляла 29% участников опроса), но пятое после подсчёта всех голосов. А действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") оказался на первой позиции среди нидерландских респондентов (с 26% всех голосов), но седьмым после подсчёта всех голосов.

Топ-10 самых популярных пилотов Формулы-1 по опросу фанатов из 103 стран:

1. Ландо Норрис ("Макларен") – 15%.

2. Шарль Леклер ("Феррари) – 11%.

3. Оскар Пиастри ("Макларен") – 10%.

4. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") – 10%.

5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 9%.

6. Карлос Сайнс ("Феррари") – 9%.

7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 8%.

8. Александер Албон ("Уильямс") – 7%.

9. Юки Цунода ("РБ") – 4%.

10. Даниэль Риккардо ("РБ") – 4%.