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Макларен признан самой популярной командой Формулы-1 по версии фанатов
Ред Булл не попал в топ-3
Фото: Sky Sports
Издание The Race поделилось данными опроса относительно самых популярных команд Формулы-1 и их руководителей. По данным издания, участие в голосовании принимали более 2300 респондентов из 103 стран мира.
Первое место по итогам опроса заняла британская команда "Макларен", получившая 28% голосов. У "Феррари", занявшей второе место, оказалось на 5% голосов меньше (23%). Топ-3 замкнул британский гоночный коллектив "Уильямс" (14%).
Самые популярные команды Формулы-1 в опросе фанатов из 103 стран:
1. "Макларен" – 28%.
2. "Феррари" – 23%.
3. "Уильямс" – 14%.
4. "Ред Булл" – 10%.
5. "Мерседес" – 10%.
6. "Астон Мартин" – 5%.
7. "РБ" – 3%.
8. "Хаас" – 2%.
9. "Кик-Заубер" – 1%.
10. "Альпин" – 1%.
Самым популярным руководителем команды с двукратным преимуществом стал босс "Феррари" Фредерик Вассёр, получивший 36% голосов.
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