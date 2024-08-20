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Макларен признан самой популярной командой Формулы-1 по версии фанатов

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Ред Булл не попал в топ-3

Макларен признан самой популярной командой Формулы-1 по версии фанатов

Фото: Sky Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Издание The Race поделилось данными опроса относительно самых популярных команд Формулы-1 и их руководителей. По данным издания, участие в голосовании принимали более 2300 респондентов из 103 стран мира.

Первое место по итогам опроса заняла британская команда "Макларен", получившая 28% голосов. У "Феррари", занявшей второе место, оказалось на 5% голосов меньше (23%). Топ-3 замкнул британский гоночный коллектив "Уильямс" (14%).

Самые популярные команды Формулы-1 в опросе фанатов из 103 стран:

1. "Макларен" – 28%.

2. "Феррари" – 23%.

3. "Уильямс" – 14%.

4. "Ред Булл" – 10%.

5. "Мерседес" – 10%.

6. "Астон Мартин" – 5%.

7. "РБ" – 3%.

8. "Хаас" – 2%.

9. "Кик-Заубер" – 1%.

10. "Альпин" – 1%.

Самым популярным руководителем команды с двукратным преимуществом стал босс "Феррари" Фредерик Вассёр, получивший 36% голосов.

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