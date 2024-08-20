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Серхио Перес отреагировал на смену гоночного инженера с Гран-при Бельгии

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Пилот уверен, что сможет выжать максимум с болида

Серхио Перес отреагировал на смену гоночного инженера с Гран-при Бельгии

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Гонщик "Ред Булл" Серхио Перес высказался о замене гоночного инженера перед началом второй половины сезона Формулы-1.

Ранее стало известно, что Перес будет работать с другим гоночным инженером с Гран-при Нидерландов.

"С нетерпением жду возможности вернуться за руль болида в этот уикенд. Летний перерыв был очень важен для всех в команде и для этого спорта в целом. Сейчас так много гонок, что всем нужно время на отдых и перезагрузку больше, чем когда-либо. Я провёл время в Мексике с семьёй и чувствую себя отдохнувшим и готовым ко второй половине сезона. Знаю, что вся моя команда ощущает то же самое, на этой неделе я был с ними в Милтон-Кинсе.

Все заметят изменения, связанные с радиопереговорами в Зандворте. Хью, мой гоночный инженер, очень скоро ожидает появления ребёнка, поэтому проведёт некоторое время дома. Желаю ему и его близким удачи с прибавлением в семье! Вуд, мой инженер по производительности, тем временем приступит к работе. Знаю, что мы сможем извлечь из машины в ближайшие недели. Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться результатов во второй половине 2024 года", — приводит слова Переса пресс-служба "Ред Булл".

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Серхио Перес
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