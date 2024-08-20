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Льюис Хэмилтон рассказал, что позволяет ему конкурировать с лучшими пилотами

Автоспорт

Пилот назвал несколько факторов

Льюис Хэмилтон рассказал, что позволяет ему конкурировать с лучшими пилотами

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал о выбранном режиме тренировок, который помогает ему оставаться свежим и конкурентоспособным.

"На постоянной основе приходится адаптироваться. Важно понимать, что нужно просто следить за своей энергией. Восстановление — это огромная и действительно важная часть процесса. Но это не просто поход в спортзал. Важно, сколько ты тренируешься, сколько выполняешь физических упражнений, что употребляешь в пищу. И каждую неделю это меняется", — приводит слова Хэмилтона Esquire.com.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестую позицию в общем зачёте пилотов, имея в активе 150 очков.

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