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Льюис Хэмилтон рассказал, что позволяет ему конкурировать с лучшими пилотами
Пилот назвал несколько факторов
Фото: Getty Images
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал о выбранном режиме тренировок, который помогает ему оставаться свежим и конкурентоспособным.
"На постоянной основе приходится адаптироваться. Важно понимать, что нужно просто следить за своей энергией. Восстановление — это огромная и действительно важная часть процесса. Но это не просто поход в спортзал. Важно, сколько ты тренируешься, сколько выполняешь физических упражнений, что употребляешь в пищу. И каждую неделю это меняется", — приводит слова Хэмилтона Esquire.com.
В настоящий момент Хэмилтон занимает шестую позицию в общем зачёте пилотов, имея в активе 150 очков.
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