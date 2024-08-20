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Вольфф: Мы пока не можем бороться за победы в каждом Гран-при

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Руководитель Мерседеса рассказал о перспективах команды

Вольфф: Мы пока не можем бороться за победы в каждом Гран-при

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф поделился мнением о предстоящем Гран-при Нидерландов, который состоится с 23 по 25 августа.

"Мы готовы вернуться к гонкам в этот уикенд в Зандворте. Перед летней паузой удалось набрать обороты с улучшенным болидом и лучшими результатами. Постараемся продолжить этот прогресс в последних 10 гонках сезона. Мы знаем, что нам есть что наверстать. Мы пока не можем бороться за победы в каждом Гран-при. Однако удалось добиться хороших результатов в устранении слабых сторон W15. Продолжим упорно трудиться, чтобы добиться большего. Если мы сможем это сделать, то сократим отставание от лидеров в обоих чемпионатах.

Зандворт — сложная трасса. Благодаря крутым поворотам, скоростным участкам и узкой трассе здесь царит атмосфера старой школы. Страстные нидерландские болельщики всегда создают прекрасную атмосферу. Это хорошее место, чтобы вернуться к работе, и мы с нетерпением ждём испытаний, которые поджидают нас в оставшейся части сезона", — приводит слова Вольффа пресс-служба "Мерседеса".

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Тото Вольфф
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