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Макс Ферстаппен останется в Ред Булл в 2025 году

Автоспорт

Мерседес уже знает о планах пилота австрийской команды

Макс Ферстаппен останется в Ред Булл в 2025 году

Фото: Sporting News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен останется в составе австрийской команды в 2025 году. Об этом пишет нидерландское издание De Telegraaf. По данным источника, "Мерседес", который связывали с возможным переходом Макса, осведомлён о его планах на следующий год.

"Мерседес" уже осведомлён, что Макс Ферстаппен не перейдёт в 2025 году", — говорится в статье издания.

Напомним, Ферстаппен стал победителем сезона Формулы-1 2023 года.

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Макс Ферстаппен Red Bull
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