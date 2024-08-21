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Макс Ферстаппен останется в Ред Булл в 2025 году
Мерседес уже знает о планах пилота австрийской команды
Фото: Sporting News
Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен останется в составе австрийской команды в 2025 году. Об этом пишет нидерландское издание De Telegraaf. По данным источника, "Мерседес", который связывали с возможным переходом Макса, осведомлён о его планах на следующий год.
"Мерседес" уже осведомлён, что Макс Ферстаппен не перейдёт в 2025 году", — говорится в статье издания.
Напомним, Ферстаппен стал победителем сезона Формулы-1 2023 года.
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