Макс Ферстаппен останется в Ред Булл в 2025 году

Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен останется в составе австрийской команды в 2025 году. Об этом пишет нидерландское издание De Telegraaf. По данным источника, "Мерседес", который связывали с возможным переходом Макса, осведомлён о его планах на следующий год.

"Мерседес" уже осведомлён, что Макс Ферстаппен не перейдёт в 2025 году", — говорится в статье издания.

Напомним, Ферстаппен стал победителем сезона Формулы-1 2023 года.