Шарль Леклер: Хэмилтон принесёт с собой весь свой опыт, который приобрёл за многие годы

Пилот "Феррари" Шарль Леклер оценил своего будущего напарника по команде Льюиса Хэмилтона.

"Переход Льюиса в "Феррари" это, конечно, крайне позитивный результат. Когда такой чемпион как он попадает в любую команду, это сильно мотивирует каждого ее члена. Кроме того, он принесёт с собой весь свой опыт, который приобрёл за многие годы работы в "Мерседесе". Это и другой подход к работе, другой взгляд на вещи, а это всегда приносит пользу команде.

Кроме этого, лично для меня это будет потрясающе, потому что на одинаковой со мной машине будет выступать самый успешный гонщик в истории Формулы-1 — и это будет для меня одновременно и интересным обучением, но и огромным вызовом и мотивацией победить его, что мне по силам.

С приходом Льюиса в команду он, безусловно, станет эталоном, поэтому для меня будет очень важно быть на своём высшем уровне, а потом посмотрим, как всё пойдёт. Я сделаю всё возможное, он сделает всё возможное, а по итогу я смогу вам сказать, каково это было", — сказал Леклер в подкасте Beyond the Grid.