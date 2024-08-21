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Шарль Леклер: Хэмилтон принесёт с собой весь свой опыт, который приобрёл за многие годы
Пилот высказался о предстоящем сезоне
Фото: Getty Images
Пилот "Феррари" Шарль Леклер оценил своего будущего напарника по команде Льюиса Хэмилтона.
"Переход Льюиса в "Феррари" это, конечно, крайне позитивный результат. Когда такой чемпион как он попадает в любую команду, это сильно мотивирует каждого ее члена. Кроме того, он принесёт с собой весь свой опыт, который приобрёл за многие годы работы в "Мерседесе". Это и другой подход к работе, другой взгляд на вещи, а это всегда приносит пользу команде.
Кроме этого, лично для меня это будет потрясающе, потому что на одинаковой со мной машине будет выступать самый успешный гонщик в истории Формулы-1 — и это будет для меня одновременно и интересным обучением, но и огромным вызовом и мотивацией победить его, что мне по силам.
С приходом Льюиса в команду он, безусловно, станет эталоном, поэтому для меня будет очень важно быть на своём высшем уровне, а потом посмотрим, как всё пойдёт. Я сделаю всё возможное, он сделает всё возможное, а по итогу я смогу вам сказать, каково это было", — сказал Леклер в подкасте Beyond the Grid.
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