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Антонелли будет боевым пилотом Мерседеса в 2025 году

Автоспорт

В команде определились с кандидатурой

Антонелли будет боевым пилотом Мерседеса в 2025 году

фото - twitter.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда "Мерседес" приняла окончательное решение сделать Андреа Кими Антонелли своим боевым пилотом на следующий год. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

Вместе с тем издание добавляет, что руководитель команды "Мерседес" Тото Вольф вновь попытается заполучить Макса Ферстаппена в следующем году, поскольку в контракте нидерландца с "Ред Булл".

Сегодня стало известно, что Питер Боннингтон, гоночный инженер семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, станет главным гоночным инженером "Мерседеса". Он сохранит свои обязанности по работе с Хэмилтоном до окончания сезона, а после ухода британца будет работать с одним из боевых пилотов "Мерседеса".

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