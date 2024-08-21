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Антонелли заменит Хэмилтона в первой практике Гран-при Италии

Автоспорт

Пилот станет боевым пилотом Мерседеса в 2025 году

Антонелли заменит Хэмилтона в первой практике Гран-при Италии

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда "Мерседес" намерена заменить в первой практике Гран-при Италии в Монце Льюиса Хэмилтона на Андреа Кими Антонелли. Об этом пишет Motorsport Italia.

Немецкая команда объявит о контракте с уже 18-летним на тот момент итальянцем на следующий год.

Для Андреа Кими Антонелли это будет первое участие в заездах уикенда Формулы-1.

Сегодня, 21 августа, нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что команда "Мерседес" приняла окончательное решение сделать Андреа Кими Антонелли своим боевым пилотом на следующий год.

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