Ньюи ещё не подписал новый контракт

Британский конструктор Эдриан Ньюи по-прежнему остаётся свободным агентом, пишет инсайдер Пьерджузеппе Донадони.

По информации обозревателя, новостей о Ньюи не стоит ждать до сентября.

Напомним, "Ред Булл" объявил об уходе Ньюи 1 мая 2024 года. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара "Ред Булл" RB17.