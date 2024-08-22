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Ньюи ещё не подписал новый контракт
Будущее специалиста выглядит очень туманно
Британский конструктор Эдриан Ньюи по-прежнему остаётся свободным агентом, пишет инсайдер Пьерджузеппе Донадони.
По информации обозревателя, новостей о Ньюи не стоит ждать до сентября.
Напомним, "Ред Булл" объявил об уходе Ньюи 1 мая 2024 года. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара "Ред Булл" RB17.
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