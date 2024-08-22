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Ньюи ещё не подписал новый контракт

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Будущее специалиста выглядит очень туманно

Ньюи ещё не подписал новый контракт

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский конструктор Эдриан Ньюи по-прежнему остаётся свободным агентом, пишет инсайдер Пьерджузеппе Донадони.

По информации обозревателя, новостей о Ньюи не стоит ждать до сентября.

Напомним, "Ред Булл" объявил об уходе Ньюи 1 мая 2024 года. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара "Ред Булл" RB17.

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Эдриан Ньюи
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