Ферстаппен: Мы уже прошли половину моей карьеры, это точно

Трёхкратный чемпион мира пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, готовящийся на предстоящих выходных в Зандвроте (Нидерланды) провести свой 200-й этап в карьере, считает, что прошёл уже больше половины карьеры.

"Проведу ли я ещё 200 гонок? Нет. Мы уже прошли половину, это точно. И это было невероятное путешествие, 200 гонок… Это число не ощущается. Очевидно, мы проводим много заездов за год, так что они довольно быстро складываются", — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в 2015 году. Нынешний сезон является для него десятым.