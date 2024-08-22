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Ферстаппен: Мы уже прошли половину моей карьеры, это точно
Пилот высказался о своем будущем
Фото: Auto Review
Трёхкратный чемпион мира пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, готовящийся на предстоящих выходных в Зандвроте (Нидерланды) провести свой 200-й этап в карьере, считает, что прошёл уже больше половины карьеры.
"Проведу ли я ещё 200 гонок? Нет. Мы уже прошли половину, это точно. И это было невероятное путешествие, 200 гонок… Это число не ощущается. Очевидно, мы проводим много заездов за год, так что они довольно быстро складываются", — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
Напомним, Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в 2015 году. Нынешний сезон является для него десятым.
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