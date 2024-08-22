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Риккардо: Если я проявлю себя, уверен, мне найдут место на 2025 год
Пилот поделился планами на предстоящий сезон
Фото: F1
Пилот "РБ" австралиец Даниэль Риккардо считает, что хорошее выступление в оставшейся части сезона обеспечит ему место в Формуле-1 в 2025 году.
Напомним, ранее советник "Ред Булл" Хельмут Марко заявил, что новозеландский резервист Лиам Лоусон получит место на стартовой решётке в следующем году, что возобновило слухи об уходе Риккардо.
"Всё нормально. Я по-прежнему понимаю, что производительность — мой лучший друг. Если я сделаю то, на что способен, это позволит мне остаться на каком-то месте в следующем году.
Я видел, как Лиам управлял машиной в прошлом году. Он проделал великолепную работу и достоин места на стартовой решётке. В каком-то смысле я рад за него. Он достойный пилот. Что же касается меня, всё неизвестно. Если я проявлю себя, уверен, мне найдут место на 2025 год", — приводит слова Риккардо издание Crash.net.
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