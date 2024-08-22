Боттас: Велоспорт более справедлив, в отличии от автоспорта

Пилот "Кик-Заубера" Валттери Боттас заявил, что велоспорт более справедлив, чем автогонки.

"Велоспорт — это как бы противоположность автоспорту. Ты и пилот, ты и двигатель, ты и машина. И да, техника тут играет свою роль, но именно поэтому я люблю участвовать в (велосипедных) соревнованиях и бросать себе вызов, поскольку чувствую, что на старте практически у всех более или менее одинаковые шансы победить или добиться успеха.

Велогонки освежают меня, потому что в Формуле-1 вам нужна машина, вам нужна команда. Это несправедливый вид спорта, это точно. Поэтому я чувствую, что велоспорт более справедлив. Вот почему он мне нравится", — сказал Боттас в подкасте Pitlane Life Lessons.

Напомним, Роберт Шварцман заменит Боттаса в первой свободной практике Гран-при Нидерландов.