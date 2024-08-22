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Пилот Макларена сломал ребро из-за ошибочной подгонки гоночного кресла

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Пилот на протяжении трех уикендов выступал с переломом

Пилот Макларена сломал ребро из-за ошибочной подгонки гоночного кресла

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

23-летний австралийский автогонщик Формулы-1 из британской команды "Макларен" Оскар Пиастри рассказал, что получил перелом ребра из-за немного ошибочной подгонки гоночного кресла.

"Я получил перелом ребра только из-за своего вождения. Травма была получена из-за точки давления в болиде. Я думаю, что вы, очевидно, делаете гоночное кресло в начале года, и иногда вы делаете это немного неправильно, и некоторые трассы не раскрывают всех нюансов.

Но я думаю, что в гонках в Барселоне, Австрии, Сильверстоуне, на трёх довольно тяжёлых трассах, в скоростных поворотах и появлялась всего лишь небольшая точка давления, от которой в конце концов моё ребро сломалось, но теперь всё снова в порядке. Мы поменяли сиденье и сразу исправили недостатки.

Рентген был сделан на следующий день после Сильверстоуна, но ребро определённо было сломано ещё до Сильверстоуна. Был дискомфорт в Барселоне, а в Австрии уже точно было довольно болезненно. Так что где-то три уикенда я выступал с переломом. Рад, что сейчас мы всё изменили", — приводит слова Пиастри издание PlanetF1.

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Оскар Пиастри
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