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Гран-при Нидерландов. Норрис стал лучшим в первой тренировке, Ферстаппен - второй

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Формула-1 возвращается после летнего перерыва

Гран-при Нидерландов. Норрис стал лучшим в первой тренировке, Ферстаппен - второй

Фото: Beyond the Flag

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Зандворте завершилась первая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1.

Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот "Макларена" Ландо Норрис. Вторым был лидер общего зачёта Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл". Топ-3 замкнул Льюис Хэмилтон из "Мерседеса"

Гран-при Нидерландов. Первая свободная практика:

1. Ландо Норрис ("Макларен") – 1.12,322.
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,201.
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,684.
4. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,752.
5. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,820.
6. Александер Албон ("Уильямс") +0,837.
7. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,908.
8. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,241.
9. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,275.
10. Гуаньюй Чжоу ("«Кик-Заубер") +1,643.
11. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,829.
12. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,957.
13. Шарль Леклер ("Феррари") +1,984.
14. Юки Цунода ("РБ") +2,096.
15. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +2,145.
16. Роберт Шварцман ("Кик-Заубер") +2,336.
17. Логан Сарджент ("Уильямс") +3,283.
18. Эстебан Окон ("Альпин") +3,474.
19. Даниэль Риккардо ("РБ") +3,909.
20. Пьер Гасли ("Альпин") +9,714.

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