В Ред Булл рассказали, когда будут решения по составу пилотов на 2025-й год

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер рассказал, что команда пока не принимала окончательного решения относительно состава пилотов в следующем сезоне Формулы-1. Кроме того, решение о составе пилотов пока не принято и в отношении младшей команды "РБ".

"На данный момент у нас есть ещё несколько недель на принятие решения. Так что пока вопрос открыт. Конечно, мы знаем о ситуации с Чеко и условиях его контракта. В случае с соглашениями с Даниэлем Риккардо и Лиамом Лоусоном есть определённые варианты, о которых мы, очевидно, не станем говорить публично, пока всё не будет завершено", - приводит слова Хорнера GPblog со ссылкой на Sky Sports News.

Ранее советник "Ред Булл"Хельмут Марко заявил, что резервист команды Лиам Лоусон получит место боевого пилота в 2025 году, однако не стал уточнять, будет ли это "Ред Булл" или "РБ".