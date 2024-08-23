Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джек Дуэн станет боевым пилотом Альпин
В 2025 году в команде произойдут изменения
Фото: Getty Images
21-летний австралиец Джек Дуэн станет боевым пилотом "Альпин" в новом сезоне. Об этом информирует пресс-служба команды.
Во французском гоночном коллективе Джек будет выступать вместе с Пьером Гасли.
Дуэн – сын пятикратного чемпиона мира MotoGP Мика Дуэна. Австралийский пилот уже несколько лет является резервным гонщиком "Альпин".
В настоящий момент "Альпин" занимает восьмое место в Кубке конструкторов.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Главный лжец в современном футболе: молодой талант Реала Эндрик опозорился по полной
- Экс-форвард Днепра-1 не заинтересован в переходе в Динамо
- Игроки Кривбасса не пожали руки судьям перед матчем с Бетисом
- Фернандо Алонсо: Я начал гоняться в три года и не знаю другой жизни
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн