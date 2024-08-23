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Джек Дуэн станет боевым пилотом Альпин

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В 2025 году в команде произойдут изменения

Джек Дуэн станет боевым пилотом Альпин

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

21-летний австралиец Джек Дуэн станет боевым пилотом "Альпин" в новом сезоне. Об этом информирует пресс-служба команды.

Во французском гоночном коллективе Джек будет выступать вместе с Пьером Гасли.

Дуэн – сын пятикратного чемпиона мира MotoGP Мика Дуэна. Австралийский пилот уже несколько лет является резервным гонщиком "Альпин".

В настоящий момент "Альпин" занимает восьмое место в Кубке конструкторов.

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