В Формуле-1 осталось три вакантных места на 2025 год

После подписания контракта между 21-летним австралийским гонщиком Джеком Дуэном и французской командой "Альпин" осталось три вакантных места в Формуле-1 на сезон-2025.

Немецкий коллектив "Мерседес" всё ещё находится в поисках второго пилота в команду к британцу Джорджу Расселлу. Главный кандидат — Андреа Кими Антонелли, который заменит в первой практике Гран-при Италии в Монце Льюиса Хэмилтона. "РБ" имеет в своём составе на 2025 год только японского гонщика Юки Цуноду, определяясь с его напарником. Швейцарский коллектив "Кик-Заубер", который с 2026 года станет "Ауди", подписал контракт с немецким пилотом Нико Хюлькенбергом и всё ещё ищет второго пилота команды.

Такие команды, как "Ред Булл", "Феррари", "Астон Мартин", "Макларен", "Хаас", "Уильямс" и "Альпин", укомплектовали свои составы.