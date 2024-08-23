  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Формуле-1 осталось три вакантных места на 2025 год
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Формуле-1 осталось три вакантных места на 2025 год

Автоспорт

Почти все команды укомплектованы

В Формуле-1 осталось три вакантных места на 2025 год

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

После подписания контракта между 21-летним австралийским гонщиком Джеком Дуэном и французской командой "Альпин" осталось три вакантных места в Формуле-1 на сезон-2025.

Немецкий коллектив "Мерседес" всё ещё находится в поисках второго пилота в команду к британцу Джорджу Расселлу. Главный кандидат — Андреа Кими Антонелли, который заменит в первой практике Гран-при Италии в Монце Льюиса Хэмилтона. "РБ" имеет в своём составе на 2025 год только японского гонщика Юки Цуноду, определяясь с его напарником. Швейцарский коллектив "Кик-Заубер", который с 2026 года станет "Ауди", подписал контракт с немецким пилотом Нико Хюлькенбергом и всё ещё ищет второго пилота команды.

Такие команды, как "Ред Булл", "Феррари", "Астон Мартин", "Макларен", "Хаас", "Уильямс" и "Альпин", укомплектовали свои составы.

По теме
yellow-arrow
Джек Дуэн станет боевым пилотом Альпин
yellow-arrow
В Ред Булл рассказали, когда будут решения по составу пилотов на 2025-й год
yellow-arrow
Гран-при Нидерландов. Норрис стал лучшим в первой тренировке, Ферстаппен - второй
формула-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости