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Джордж Расселл показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Нидерландов
Пилоты Мерседеса вошли в топ-3
В Зандворте завершилась вторая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл. Вторым был гонщик "Макларена" Оскар Пиастри. Топ-3 замкнул Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".
Пилот "Хааса" Нико Хюлькенберг вызвал красные флаги, попав в аварию. Гонщика развернуло в первом повороте, после чего его болид врезался в ограждение.
Гран-при Нидерландов. Вторая свободная практика:
1. Джордж Расселл ("Мерседес") — 1:10.702
2. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.061
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0.111
4. Ландо Норрис ("Макларен") +0.259
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.284
6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.655
7. Юки Цунода ("РБ") +0.672
8. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0.728
9. Шарль Леклер ("Феррари") +0.741
10. Александер Албон ("Уильямс") +0.848
11. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0.874
12. Серхио Перес ("Ред Булл") +0.879
13. Даниэль Риккардо ("РБ") +0.928
14. Пьер Гасли ("Альпин") +0.942
15. Логан Сарджент ("Уильямс") +1.116
16. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +1.232
17. Эстебан Окон ("Альпин") +1.359
18. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1.504
19. Карлос Сайнс ("Феррари") +2.406
20. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +2.594
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