  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Джордж Расселл показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Нидерландов
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джордж Расселл показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Нидерландов

Автоспорт

Пилоты Мерседеса вошли в топ-3

Джордж Расселл показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Нидерландов

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Зандворте завершилась вторая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл. Вторым был гонщик "Макларена" Оскар Пиастри. Топ-3 замкнул Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

Пилот "Хааса" Нико Хюлькенберг вызвал красные флаги, попав в аварию. Гонщика развернуло в первом повороте, после чего его болид врезался в ограждение.

Гран-при Нидерландов. Вторая свободная практика:

1. Джордж Расселл ("Мерседес") — 1:10.702

2. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.061

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0.111

4. Ландо Норрис ("Макларен") +0.259

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.284

6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.655

7. Юки Цунода ("РБ") +0.672

8. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0.728

9. Шарль Леклер ("Феррари") +0.741

10. Александер Албон ("Уильямс") +0.848

11. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0.874

12. Серхио Перес ("Ред Булл") +0.879

13. Даниэль Риккардо ("РБ") +0.928

14. Пьер Гасли ("Альпин") +0.942

15. Логан Сарджент ("Уильямс") +1.116

16. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +1.232

17. Эстебан Окон ("Альпин") +1.359

18. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1.504

19. Карлос Сайнс ("Феррари") +2.406

20. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +2.594

По теме
yellow-arrow
В Формуле-1 осталось три вакантных места на 2025 год
yellow-arrow
Джек Дуэн станет боевым пилотом Альпин
yellow-arrow
В Ред Булл рассказали, когда будут решения по составу пилотов на 2025-й год
Джордж Расселл
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости