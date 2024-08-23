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Гран-при Нидерландов может пройти в штормовых условиях

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Метеорологическая служба объявила жёлтый уровень погодной опасности

Гран-при Нидерландов может пройти в штормовых условиях

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидается, что Гран-при Нидерландов в Зандворте может быть сорван из-за шторма "Лиллиан", который пронёсся по югу Великобритании и северу Европы. Об этом пишет Racingnews365 со ссылкой на метеорологическую службу Нидерландов.

По сведениям синоптиков, в Зандворте ожидаются порывы ветра скоростью около 80–90 км/ч, а в субботу — дождь. Метеорологическая служба объявила "жёлтый уровень погодной опасности".

"В субботу вероятность грозы увеличится к концу дня и началу вечера. Местами возможны сильные порывы ветра и град", — сообщает нидерландская метеослужба.

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